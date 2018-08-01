0553 313 94 23

Trump'tan şaşırtan İran açıklaması! 'Çok yakın zamanda bizimle...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yakın zamanda kendileriyle masaya oturulabileceğini iddia etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:29
Trump'tan şaşırtan İran açıklaması! 'Çok yakın zamanda bizimle...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çok kısa bir süre içerisinde ABD ile görüşmelere başlayabileceğini ifade etti.

Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "Kısa süre içinde bizimle konuşmaya başlayabileceklerine dair bir hissim var. Ama bu olmaya da bilir. O da bize uyar" dedi.

Trump Mayıs ayında çekildiği İran nükleer anlaşmasını ise 'korkunç ve tek taraflı' bir anlaşma olarak niteledi.


2015 yılında imzalanan ve Washington ile Tahran'ın yanı sıra Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da taraf olduğu anlaşma uyarınca İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu.

ABD dışındaki ülkeler anlaşmayı yürürlükte tutmanın arayışı içinde olsa da, ABD Ağustos ayından itibaren İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya hazırlanıyor ve İran ile iş yapan şirketlerden de ilişkilerini kesmelerini istiyor.

İRAN'DAN 'BÜYÜK ŞEYTANLA' GÖRÜŞMEYİZ YANITI

Trump hafta başında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Eğer görüşmek isterlerse görüşeceğiz. İstedikleri zaman…" demiş ve bu görüşmenin herhangi bir önkoşula bağlanmayacağını ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başdanışmanlarından Hamid Abutalebi ise Twitter'dan paylaştığı bir mesajda Trump'a "İran halkının haklarına saygı duymak, düşmanlıklara son vermek ve nükleer anlaşmaya geri dönmek İran ve Amerika arasındaki görüşmelere giden engebeli yolu düzleştirecektir" yanıtını verdi.

İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Muhammed Ali Caferi ise kaleme aldığı açık mektupta "İmam Humeyni'nin güçlendirdiği din ve inancıyla İran halkı, baskıcı uluslardan çok farklıdır. Ülke yetkililerinin Büyük Şeytan ABD ile görüşmesine asla izin vermez" dedi.

Caferi Trump'ı 'amatör başkan' olarak nitelerken "İran ile görüşme arzularını ancak mezarına götürür" ifadelerini kullandı.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:29
  1. Donald Trump
  2. ABD Başkanı
  3. İran
  4. Açıklama
  5. masaya oturmak
  6. müzakere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun
    1. İstanbul Sultangazi’de silahlı soygun
    2. Gaziantep'te işçi taşıyan servis..
    3. Teknik direktör Güneş istedi, borçlar..
    4. Konya’da geleneği gelecekle buluşturan..
    5. Samuel Eto'o krizi! Kampı terk etti...
    6. Trump'tan gerilimi daha da..
    7. Karanlıkta koyu halkalar görmek o..
    8. Vida'ya teklif yağıyor!
    9. Şırnak'ta teröristlerle çatışma!..
    10. Düşürülen kontenjan dikkati zorunlu..
    11. FETÖ imamı Hakan Çiçek'i 2 saniyelik..
    12. Öldüresiye dövülen yaşlı adamla ilgili..
    13. Brent petrolün varili 73,94 dolar..
    14. "Adnan Oktar yüzyılın deccali"
    15. Yerleşecek 1 milyon 43 bin 177 aday..
    16. Ev hapsindeki rahip Brunson için özel..
    17. Toplantıda Birleşmiş Milletler'e..
    18. Ali Koç sözleşmeyi feshetti! Aziz..
    19. Yok böyle şerefsizlik! Engelli..
    20. Tunceli'de PKK'ya bir ağır darbe daha!
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018