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Trump: Suudi Arabistan'dan vazgeçmeyeceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle tüm dünyanın tepkisini üzerine çeken Suudi Arabistan'la yapılan ticari anlaşmalardan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
Trump: Suudi Arabistan'dan vazgeçmeyeceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu ülke ile yaptıkları ticari anlaşmaları sürdüreceklerini belirten Trump, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." dedi.

"Umrumda değil"

Trump, kendisinin şahsi olarak Suudi Arabistan'la bir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Umrumda değil, Suudi Arabistan'ın benimle bir ilgisi yok. Bu ülkeden 100 milyarlarca dolarlık ürün alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin mutlu olur"

Suudi Arabistan'a askeri malzeme satılmaması durumunda Riyad yönetiminin ihtiyacını Rusya ve Çin'den karşılayabileceğini dile getiren Trump, "Rusya ve Çin bu durumdan çok çok mutlu olacaktır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
  1. Donald Trump
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD

YORUM YAZ

  • mehmedmehmed1 sa önce
    nerde kaldı sizin gazeteci hakları insan hakları.Rusya ajan öldürdü diye tüm avrupa ve abd ambargo uygularken paranın kaynağı ne yaparsa yapsın meşru oluyor. işte batı medeniyeti..batıcı aydın geçinen karanlıklar.. yönetim diyeceksiniz.. halklarından da ses çıkmıyor..
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