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Trump'tan Rusya ve İran'a uyarı: Derin bir insani hata yaparsınız!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'e "düşünmeden" saldırmaması gerektiğini belirterek, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar." uyarısında bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 07:11
Trump'tan Rusya ve İran'a uyarı: Derin bir insani hata yaparsınız!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Suriye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump "Suriye Başkanı Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasına  müsaade etmeyin." şeklinde paylaşımda bulundu.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 07:11
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