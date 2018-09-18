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Trump'tan 'Rus uçağı' açıklaması: Bana Suriye gibi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de Rus uçağının düşmesine ilişkin, “Değerlendirmelere göre bana Rus uçağını Suriye düşürmüş gibi geliyor” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 23:50
Trump'tan 'Rus uçağı' açıklaması: Bana Suriye gibi geliyor

Suriye’de düşen Rus uçağına ilişkin ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, "Değerlendirmelere göre bana Rus uçağını Suriye düşürmüş gibi geliyor. Yaklaşık 14 kişinin öldüğünü duydum. Üzücü bir olay, ancak oluyor" dedi. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 23:50
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