Trump'tan 'Rus uçağı' açıklaması: Bana Suriye gibi geliyor

Suriye’de düşen Rus uçağına ilişkin ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, "Değerlendirmelere göre bana Rus uçağını Suriye düşürmüş gibi geliyor. Yaklaşık 14 kişinin öldüğünü duydum. Üzücü bir olay, ancak oluyor" dedi.