Trump'tan Ruhani'ye tehdit gibi mesaj: Dikkatli ol!

ABD Başkanı Trump, İran lideri Ruhani'ye Twitter üzerinden tehdit gibi bir mesaj gönderdi.

“ABD’yi sakın bir daha tehdit etme yoksa tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi zarar göreceksin. Artık delice şiddet ve ölüm sözlerinize tahammül eden bir ülke değiliz. Dikkatli ol”