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Trump'tan Ruhani'ye tehdit gibi mesaj: Dikkatli ol!

İran ile ABD arasındaki gerilim her geçen gün daha da yükseliyor. Son olarak ABD Başkanı Trump, İran lideri Ruhani'ye sosyal medya aracılığıyla tehdit gibi bir mesaj gönderdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:28
Trump'tan Ruhani'ye tehdit gibi mesaj: Dikkatli ol!

ABD Başkanı Trump, İran lideri Ruhani'ye Twitter üzerinden tehdit gibi bir mesaj gönderdi.

“ABD’yi sakın bir daha tehdit etme yoksa tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi zarar göreceksin. Artık delice şiddet ve ölüm sözlerinize tahammül eden bir ülke değiliz. Dikkatli ol”

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:28
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