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Trump'tan Ruhani'ye açık teklif! Görüşmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ınbu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde Ruhani ile görüşmek istediğini açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 22:15
Trump'tan Ruhani'ye açık teklif! Görüşmek istiyor

Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı bir programda, pazartesi başlayacak BM zirvesi ve diğer konuları ele aldı.

Pompeo, "Başkan Trump her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık." ifadesini kullandı ama görüşme talebinin İran lideri Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan görüşmelere hazır olan BM 73. Genel Kurulu pazartesi 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

BM Genel Kurulu'na geçen yılki hitabında Kuzey Kore'yi nükleer programı nedeniyle ''yok etmekle'' tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın bu yıl da İran'ı hedef alması bekleniyor.

Trump ayrıca, ilk kez ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle 26 Eylül'de yapılacak ''İran nükleer anlaşma ve kitle imha silahları'' oturumuna da başkanlık edecek ve "konsey başkanı" sıfatıyla başkanlık tokmağını kullanacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM 73. Genel Kurul görüşmelerine katılacağı resmi olarak açıklansa da Ruhani'ye Trump'ın ''İran'a yönelik hakaretlerini'' dinlememek için New York'a gitmemesi yönündeki baskılar artıyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:15
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  3. İran
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