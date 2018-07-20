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Trump'tan Putin'e sürpriz davet

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 00:46
Trump'tan Putin'e sürpriz davet

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sanders, paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" ifadesine yer verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 00:46
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. Donald Trump
  4. ABD

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