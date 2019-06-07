Trump'tan Putin'e beyaz bayrak: Hala düzelme şansı var Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamada bulunarak, ilişkilerin “düzmece cadı avı” nedeniyle zarar gördüğünü ancak hâlâ daha düzeltme şansı bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin “düzmece cadı avı” nedeniyle zarar gördüğünü ancak hâlâ daha düzeltme şansı bulunduğunu belirtti. "Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olabiliriz" Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmeye hâlâ ilgi duyup duymadığı soruldu. Trump, "Bence Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olabiliriz. İlişkilerimizin düzmece cadı avından zarar gördüğünü düşünüyorum. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olabilirdim" yanıtını verdi. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart'ta tamamlamıştı. Raporda, Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı ifade edilmişti. Gizli anlaşma yapılmadığını vurgulamıştı ABD Adalet Bakanı William Barr, "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" demişti. Mueller'in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD'deki en büyük cadı avı olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya'ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurgulamıştı.

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