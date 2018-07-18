Trump'tan 'Putin' yorumu: Boks maçı bekleyenler...

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rusya'yla iyi ilişkisinin 'bazılarını' rahatsız ettiğini ifade ederek, "Putin ile iyi ilişkimiz boks maçı bekleyen birçok kişiyi rahatsız etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstihbaratın yüksek kesimlerindeki pek çok kişi, Helsinki'de basın konferans performansıma bayıldı. Putin ile daha önceki toplantımızda birçok önemli konuyu görüştük. Putin ile iyi ilişkimiz boks maçı bekleyen birçok kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar gelecek" dedi.

Bir başka açıklamada Trump, "Brüksel'deki NATO toplantısı büyük bir zafer iken, ülkeler tarafından hızlı bir şekilde milyarlarca dolar arz edilirken, Rusya ile görüşmemiz uzun vadede daha büyük bir başarı olabilir. Bu toplantıdan pek çok olumlu şey çıkacak. Rusya, bizimle iyi ilişkileri olan Kuzey Kore'ye yardım etmeyi kabul etti. Acelesi yok, yaptırımlar devam ediyor. Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Trump, "Bazıları Rusya'yla iyi anlaşmama dayanamıyor. Savaşa gitmeyi iyi anlaşmamıza tercih ediyorlar. Buna Trump Geçimsizlik Sendromu denir" dedi.