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Trump'tan 'Putin' açıklaması: Tercümanımı...

ABD’de Demokrat Partililer, Trump ve Putin’in pazartesi günü Helsinki’de iki saat süren ikili görüşmesinde kapalı kapılar ardında neler konuştuğu konusunda Trump’ın tercümanının Kongre önünde dinlenmesini istedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
Trump'tan 'Putin' açıklaması: Tercümanımı...

Demokratlar, Trump ve Putin’in görüşmesinde neler konuştuğu konusunda Dışişleri Bakanlığı tercümanı Maria Gross’un Kongre önünde dinlenmesini istedi. Kongrenin Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması sebebiyle Cumhuriyetçiler tarafından da bir toplantı çağrısı yapılması gerektiği kaydedildi.

Demokrat Parti'nin New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen de attığı tweet’te, Dışişleri Bakanlığı tercümanı Marina Gross’un dinlenmesi için çağrıda bulunarak bazı Demokrat Partili senatörlere katıldı. Shaheen, “Başkan Trump’ın, Putin’le yaptığı baş başa görüşmede Trump’ın Putin’e ne söz verdiğini anlamak için Dışişleri Bakanlığı tercümanının dinleme çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Massachusetts’in temsilcisi Joseph Kennedy de, Gross’un şahit sandalyesine oturmasını istedi. Temsilciler Meclisi ve Senato, Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu için Marina Gross’un dinlenmesi çağrısının Cumhuriyetçilerden gelmesi gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
  1. ABD
  2. Putin
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