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Trump’tan Paris protestoları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump:- “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor”

05 Aralık 2018 Çarşamba 04:52
Trump’tan Paris protestoları açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan protesto gösterilerine ilişkin “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Paris'te akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için yapılan protesto gösterileri ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi arasında bağlantı kurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor.”

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Trump, 2017 yılının haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 04:52
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. Paris protesto gösterileri

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