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Trump'tan Pakistan Başbakanına kritik mektup

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü:- "Başkan Trump Başbakan Han'a, ABD öncülüğündeki Afgan barış sürecine ve Özel Temsilci Zalmay Halilzad'ın bölgeye yapacağı ziyarete Pakistan'ın tam destek vermesini rica eden bir mektup gönderdi"- "Mektup, Pakistan'ın Afgan barış sürecine vereceği desteğin kalıcı bir ABD-Pakistan ortaklığının inşası için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:01
Trump'tan Pakistan Başbakanına kritik mektup

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'a gönderdiği mektupta, "Pakistan'ın Afgan barış sürecine vereceği desteğin kalıcı bir ABD-Pakistan ortaklığının inşası için vazgeçilmez olduğunun" altını çizdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirinin Trump'ın Han'a gönderdiği mektupla ilgili sorusunu yanıtladı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, yazılı açıklamasında, "Başkan Trump Başbakan Han'a, ABD öncülüğündeki Afgan barış sürecine ve Özel Temsilci Zalmay Halilzad'ın bölgeye yapacağı ziyarete Pakistan'ın tam destek vermesini rica eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Pakistan'ın kendi topraklarındaki Taliban yapılanmasını engelleme yeteneğinin olduğunu gördüğünü kaydeden yetkili, "Mektup, Pakistan'ın Afgan barış sürecine vereceği desteğin kalıcı bir ABD-Pakistan ortaklığının inşası için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, eylül ayında yaptığı açıklamada "militan gruplara karşı etkisiz kaldığı" gerekçesiyle Pakistan'a yapacağı 300 milyon dolarlık askeri yardımı iptal edeceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesini durdurma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:01
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