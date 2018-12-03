Trump açıkladı! Çin ile yeni gümrük vergisi uygulaması kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamada Çin'in, ABD üretimli otomobiller için daha düşük oranda gümrük vergisi ya da gümrüksüz uygulamayı kabul ettiği ifadelerine yer verildi.

Açıklama görüşmenin ardından yapıldı

Açıklama ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda uzlaşıya varmasının ardından yapıldı.