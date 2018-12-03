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Trump açıkladı! Çin ile yeni gümrük vergisi uygulaması kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Çin ile uzlaşmaya varılan yeni gümrük vergisi uygulamasını açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
Trump açıkladı! Çin ile yeni gümrük vergisi uygulaması kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamada Çin'in, ABD üretimli otomobiller için daha düşük oranda gümrük vergisi ya da gümrüksüz uygulamayı kabul ettiği ifadelerine yer verildi.

Açıklama görüşmenin ardından yapıldı

Açıklama ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda uzlaşıya varmasının ardından yapıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 08:13
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Çin
  4. gümrük
  5. vergi

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