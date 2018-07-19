0553 313 94 23

Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Helsinki zirvesinden beri ABD'de vatan hainliği suçlamalarıyla karşılaşan Trump, Rusya lideriyle ikinci görüşme için can attığını belirtirken 'yalan haber medyasının' ise Rusya ile savaş çıkarmak istediğini ileri sürdü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:20
Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!

Yine Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği' suçlamalarına karşı bir video da paylaştı.

FoxNews'a hazırladığı bir video için teşekkür eden ABD Başkanı, 'Rusya'nın Ameriken seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği basın toplantılarının' yer aldığı videoyu yayımladı.

​'YALAN HABER MEDYASI ÇATLASIN'

Trump, ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili şu değerlendirmede de bulundu:

''Yalan haber medyası, Rusya ile büyük bir ihtilaf, hatta savaşa yol açabilecek çapta bir ihtilaf istiyor fena halde. Bunun için öylesine umursamazca bastırıyorlar ve muhtemelen Putin'le iyi bir ilişkim olduğu gerçeğinden nefret ediyorlar. Diğer bütün ülkelerden daha iyi geçiniyoruz biz.''

'HELSİNKİ ZİRVESİ BÜYÜK BAŞARI'

​''Rusya ile zirve büyük başarıydı, sadece halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medyası öyle bulmadı'' diye devam eden Trump, ''(Putin'le) İkinci görüşmemizi dört gözle bekliyorum ki, ele aldığımız pek çok meseleden bazılarını hayata geçirebilelim'' temennisinde bulundu.

'HER ŞEYİN ÇÖZÜMÜ VAR'

Rusya lideriyle ele aldıkları meseleleri 'terörizmi durdurmak, İsrail'in güvenliği, nükleer silahların yayılması, siber saldırılar, ticaret, Ukrayna, Ortadoğu barışı, Kuzey Kore ve fazlası' diye sıralayan Trump, ''Bu sorunlara pek çok yanıt var, bazısı kolay, bazısı zor ama hepsi çözülebilir'' vurgusu yaptı.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:20
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. ABD-Rusya ilişkileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    1. Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    2. Düşük tansiyon evde nasıl tedavi edilir?
    3. Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı..
    4. Bademcik taşı nedir?
    5. Bu yiyecekler migrene iyi geliyor!
    6. CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı..
    7. Süper Lig'de bomba patlayacak! Atiba..
    8. Trump'ın açıklamaları ortalığı..
    9. Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!
    10. Tavuk suyu nasıl saklanmalıdır?
    11. Kars’ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    12. Trump'tan 'Putin' açıklaması:..
    13. Beşiktaş milli futbolcu için..
    14. Telefon kullanıcılarına kötü haber!..
    15. Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek:..
    16. Domates turşusu nasıl yapılır?
    17. İfadeler ortaya çıktı! Miraslara..
    18. Münbiç için Türkiye ve ABD'den ortak..
    19. Kızartma yağı tekrar kullanır mı?
    20. Beşiktaş Fabri'nin alternatifini..
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak