Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!

Yine Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği' suçlamalarına karşı bir video da paylaştı.

FoxNews'a hazırladığı bir video için teşekkür eden ABD Başkanı, 'Rusya'nın Ameriken seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği basın toplantılarının' yer aldığı videoyu yayımladı.

​'YALAN HABER MEDYASI ÇATLASIN'



Trump, ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili şu değerlendirmede de bulundu:

''Yalan haber medyası, Rusya ile büyük bir ihtilaf, hatta savaşa yol açabilecek çapta bir ihtilaf istiyor fena halde. Bunun için öylesine umursamazca bastırıyorlar ve muhtemelen Putin'le iyi bir ilişkim olduğu gerçeğinden nefret ediyorlar. Diğer bütün ülkelerden daha iyi geçiniyoruz biz.''

'HELSİNKİ ZİRVESİ BÜYÜK BAŞARI'

​''Rusya ile zirve büyük başarıydı, sadece halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medyası öyle bulmadı'' diye devam eden Trump, ''(Putin'le) İkinci görüşmemizi dört gözle bekliyorum ki, ele aldığımız pek çok meseleden bazılarını hayata geçirebilelim'' temennisinde bulundu.

'HER ŞEYİN ÇÖZÜMÜ VAR'

Rusya lideriyle ele aldıkları meseleleri 'terörizmi durdurmak, İsrail'in güvenliği, nükleer silahların yayılması, siber saldırılar, ticaret, Ukrayna, Ortadoğu barışı, Kuzey Kore ve fazlası' diye sıralayan Trump, ''Bu sorunlara pek çok yanıt var, bazısı kolay, bazısı zor ama hepsi çözülebilir'' vurgusu yaptı.