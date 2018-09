Trump'tan Obama'ya derin cevap!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Twitter'dan Derin Devlet kitabının yazarı Jason Chaffetz'in sözleriyle yanıt verdi. Obama, 'Trump'ın yaptıkları normal değil" demişti. Trump da Chaffetz'in kendisi hakkındaki bir mesajını retweet etti. Mesajda "Barack Obama sürekli umut veriyor ama Donald Trump Amerikan rüyasını gerçekleştirdi. Bütün ekonomik göstergeler ve denizaşırı ülkelerde yaşananlar Trump'ın Obama'dan çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. Donald Trump, Amerikan rüyasını gerçekleştirdi" yazıyor.

“Barack Obama talked a lot about hope, but Donald Trump delivered the American Dream. All the economic indicators, what’s happening overseas, Donald Trump has proven to be far more successful than Barack Obama. President Trump is delivering the American Dream.” Jason Chaffetz

"TRUMP BİR SEMPTOM, SEBEP DEĞİL"

ABD eski Başkanı Barack Obama, Cuma günü Illinois-Urbana Champaign Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada uzun zamandır devam ettirdiği politik suskunluğunu bozdu ve halefi ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını hedef alan açıklamalar yaptı. ABD'de demokrasiye karşı olan korkunun Trump ile başlamadığını ifade eden Obama "O bir semptom, sebep değil. Politikacıların yıllardır oluşturdukları küskünlüğün, geçmişte kalan öfkenin ve korkunun bir göstergesi" dedi.

Trump'ın yönetimi sırasında yaşananları 'anormal' olarak nitelendiren Obama, en son ABD'de ismi açıklamayan bir Beyaz Saray çalışanının Trump'ı durdurmaya çalıştıklarını ifade eden yazıya da değinerek, "Bu normal değil. Bu olması gereken kontrol mekanizması değil" dedi.

"EKONOMİK TOPARLANMA BENİM DÖNEMİMDE BAŞLADI"

Trump'ın övündüğü ekonomik başarının da kendi döneminde başladığını belirten Obama "Cumhuriyetçilerin ekonomik başarı olarak sunduğu işsizlik rakamları, 2015 ve 2016 yılında aynıydı. Benim dönemimde yapılanlar Trump'a rağmen bu sonuçları ortaya koyduğu" diye konuştu. İki ay içerisinde seçimlerin olduğunu hatırlatan Obama herkesi oy kullanmaya davet etti.