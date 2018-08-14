0553 313 94 23

Trump'tan Newman'a sert sözler: Köpek, ayak takımından biri...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eski yardımcısı Omarosa Newman için "köpek" ifadesini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 20:33
Trump'tan Newman'a sert sözler: Köpek, ayak takımından biri...

ABD Başkanı Trump, son günlerde kendisi aleyhinde açıklamalar yapan eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için "köpek" diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu.

"TRUMP SİYAHİLER İÇİN ZENCİ KELİMESİNİ KULLANIYOR"

Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir kelimeyi kullanmadım." sözleriyle yanıt verdi.

Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği birtakım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor.

Daha önce Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı "Dengesiz (Unhinged)" adlı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamıştı.

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtmişti.

"TRUMP SİNİRDEN KAĞIT ÇİĞNİYORDU"

Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini gördüğünü ifade etmişti. Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü belirtmişti.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullanmıştı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:33
  1. abd
  2. Trump
  3. Beyaz Saray
  4. Newman

YORUM YAZ

  • VUIVUIVUIVUI47 dk önce
    TRUMPF DENILEN HAY.AN AMERIKAN MASKESI ALTINDA YALNIZ ISRAILE CALISIYOR AMERIKANIN SIYONISTLERE 25 BILYAR BORCU VAR VE BORC HER SENE DAHA FAZLALASIYOR AMERIKANIN VERGI GELIRLERININ YÜZDE 49 SIYONISTLERE HER SENE BORCUN FAIZI OLARAK ÖDENIYOR AMERIKANIN SONU FETONUN DONU ILE AYNI SONUCA VARACAK.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Maduro'ya suikast girişiminde üst düzey gözaltı
  1. Maduro'ya suikast girişiminde üst..
  2. Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye..
  3. Küçük çocuğun ağzından giren demir..
  4. Türkiye defterini kapatan Eto'o'nun..
  5. İsrail'den Lübnan'a sis bombası!
  6. Trump'ın F-35 kararına karşı Türkiye..
  7. Futbol dünyasında Messi depremi! 1 yıl..
  8. Yılmaz Büyükerşen'e şok istifa çağrısı
  9. Sisi'den Arabistan'a sürpriz ziyaret
  10. ABD'li generallerden Türkiye'ye 'NATO'..
  11. Terör örgütüne bir darbe daha: 2..
  12. Esed'den kritik çağrı!
  13. Karabükspor'da lisans sorunu aşılamıyor!
  14. Tunceli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
  15. Bursa'da tur otobüsü devrildi!
  16. Trump'tan Newman'a sert sözler: Köpek,..
  17. Suriyeliler ülkelerine dönüyor
  18. NATO'dan Amerika-Türkiye açıklaması
  19. 3 ilde terör operasyonu: 8 kişi..
  20. TCDD'den yüksek gerilim uyarısı
Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?