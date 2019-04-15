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ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya Çin uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Çin ile ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:06
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya Çin uyarısı

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Benyamin Netanyahu'yla gerçekleştirdiği görüşmede Donald Trump, İsrail'in Çin ile olan ilişkilerinin Washington-Tel Aviv güvenlik iş birliğine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'yu 'tehdit etmediği' ancak Tel Aviv-Pekin hattında yaşanan gelişmelerden haberdar olmak istediğini dile getirdiği ifade edildi.

Mart sonunda Netanyahu ile yaptığı görüşmede Trump, 'Çin ile ilişkilerini sınırlandırmazsa' ABD ile İsrail ilişkilerinin 'sıkıntıya gireceği' konusunda uyarılarda bulundu.

Netanyahu cephesinden ise henüz habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Bolton da 'uyarmıştı'

İsrail'e benzer bir uyarının da ocak ayı başında Batı Kudüs'ü ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldiği dile getirilmişti.

ABD basını, ziyaret sırasında Bolton'un İsrailli yetkililere, "İsrail ordusu ve teknoloji endüstrisindeki artan Çin nüfuzundan dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi gündeme getireceğini" yazmıştı ve İsrail'in Çin'in ZTE ve Huawei ürünlerine karşı 'daha sert durması' yönünde uyarılarda bulunmuştu.

'Netanyahu güvence verdi' iddiası

Öte yandan, habere göre Netanyahu da söz konusu uyarılar üzerine Washington yönetimine 'ülkesindeki Çin yatırımlarını denetleyecek yeni bir mekanizma kurulacağını' söyledi.

Ancak bu konuda Başbakanlık Ofisi ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir karara varılamadı.

Beyaz Saray'dan ise söz konusu habere ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, İsrail Başbakanlık ofisi ise haberi yalanladı.

İsrail ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda yükselme halinde.

Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan ile Netanyahu, geçen Ekim ayında Kudüs'te düzenlenen üst düzey ticaret ve inovasyon konferansında bir araya gelmişlerdi. Konferansta konuşan Netanyahu, Çin ile 2019 yılı için serbest ticaret anlaşması imzalanacağını açıklamıştı.

'Şeffaf savrandığında sorunumuz kalmayacak'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, Kanal 13'e yaptığı açıklamada 'Çin tehlikesine' dikkat çekerek "Çin, ekonomik gücüyle gerçek bir fırsat oluşturuyor. Ancak Çin şeffaf davrandığında ve ekonomik işlemlere tam olarak entegre olduktan sonra sorunumuz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İstihbaratın Çin uyarısı

Pompeo ayrıca, Çin'in borçlanmayı bir 'tuzak' olarak kullandığını iddia ederek var olan risklere dikkat çekti.

Ocak ayında da, İsrail İstihbarat Servisi Şin Bet de, Çin'in ülkedeki yatırımları konusunda endişelerini dile getirmişti.

Kanal 13, Şin Bet başkanı Nadav Argaman'ın, Çin yatırımlarının ulusal güvenliğe risk oluşturduğunu düşündüğünü aktarmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:06
  1. Beyaz Saray
  2. Benyamin Netanyahu
  3. Netanyahu
  4. Donald Trump
  5. İsrail
  6. Trump
  7. John Bolton
  8. Huawei
  9. ZTE
  10. Wang Qishan
  11. Pompeo

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