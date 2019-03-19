ABD Başkanı Trump'tan NATO'ya yeni üye sinyali Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Brezilya'ya NATO üyeliği seçeneğini ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıntılar Geliyor...

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