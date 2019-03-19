ABD Başkanı Trump'tan NATO'ya yeni üye sinyali

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Brezilya'ya NATO üyeliği seçeneğini ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi.
19 Mart 2019 Salı 19:31
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.
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