Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SECEUR) görevine Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacak- ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan:"NATO da Orgeneral Wolters'ın Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olması konusunda mutabık kaldı"15 Mart 2019 Cuma 19:08
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.
ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, Wolters'ın Orgeneral rütbesine terfi ettirildiğini ve Trump'ın kendisini EUCOM Komutanlığı görevine atayacağını ifade etti.
Shanahan, açıklamasında, "NATO da Orgeneral Walters'ın Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olması konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verdi.
Orgeneral Wolters, Senatodan onay aldıktan sonra mevcut EUCOM Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yerine atanmış olacak.
Wolters, halihazırda ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri, Müttefik Hava Komutanlığı ile NATO Müşterek Hava Gücü Yetkinlik Merkezi Direktörlüğü görevlerini yürütüyor.
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