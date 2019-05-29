0553 313 94 23

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump:- "Mueller raporundan bu yana hiçbir şey değişmedi. Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır. Teşekkürler"- Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders:- "Rapor gayet açık: (Rusya ile) Hiçbir gizli iş birliği yok, hiçbir komplo yok, Adalet Bakanlığı da herhangi bir adaleti engelleme girişiminin olmadığını onayladı"- "2 yılın ardından Özel Yetkili Savcı artık kendi hayatına devam edecek, diğer herkes de aynı şeyi yapmalı"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:01
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın sözlerini, "Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır." şeklinde yorumladı.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Özel Yetkili Savcı Mueller'ın istifasını değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Mueller raporundan bu yana hiçbir şey değişmedi. Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da soruşturma dosyasının artık resmen kapandığını ve görevinden istifa ettiğini duyuran Mueller'ın değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

- "Rapor açık: Gizli iş birliği ve komplo yok"

Rusya soruşturmasının artık tamamen kapandığını kaydeden Sanders, "Bay Mueller, raporunun dışında söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını ve dolayısıyla Kongrede ifade vermeyi planlamadığını açıkça beyan etti. Rapor gayet açık: (Rusya ile) Hiçbir gizli iş birliği yok, hiçbir komplo yok, Adalet Bakanlığı da herhangi bir adaleti engelleme girişiminin olmadığını onayladı." değerlendirmesini yaptı.

- Mueller özel hayatına dönüyor

Sanders ayrıca, Mueller'ın Adalet Bakanı William Barr'ın dosyayı iyi niyetle ele aldığını söylediğini hatırlatarak, "2 yılın ardından Özel Yetkili Savcı artık kendi hayatına devam edecek, diğer herkes de aynı şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Mueller, sabah yaptığı açıklamayla Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Mueller, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek özel hayata dönüyorum." diye konuşmuştu.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığının altını çizen Mueller, "Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla suçlanamaz, bu anayasaya aykırı." demişti.

- 22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti. Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:01
  1. ABD
  2. Beyaz Saray
  3. Donald Trump
  4. Robert Mueller
  5. Rusya soruşturması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolandırıcılık şüphelisi iki öğrenci suçüstü yakalandı
    1. Dolandırıcılık şüphelisi iki öğrenci..
    2. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    3. İşte Ekrem İmamoğlu'nun cevapsız..
    4. Telefon dolandırıcılarının hevesleri..
    5. HSK Başkan Vekili Yılmaz: “Soruşturma..
    6. Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan..
    7. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    8. Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri..
    9. Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
    10. Beşiktaş, Ljajic’in bonservisini aldı
    11. Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk..
    12. Guatemala'da göçmen kaçakçılığı çetesi..
    13. Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat..
    14. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü..
    15. Süper Kupa finali ne zaman hangi..
    16. AB'den İdlib uyarısı
    17. Açık lise sınavları ne zaman hangi..
    18. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    19. Cumhuriyet gazetesi davası
    20. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    21. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den..
    22. İzmir’de fabrika yangını korkuttu
    23. Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
    24. AK Partili isimden İmamoğlu'na zor..
    25. Yunanistan Milli Futbol Takımı,..
    26. Lucescu açıkladı: Milli yıldız..
    27. Çekmeköy’de dehşet dolu cinayet
    28. Binali Yıldırım, Fatih’te çarşamba..
    29. Türkiye-Yunanistan maçına doğru
    30. Hazine'den 1 milyar avroluk kira..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor