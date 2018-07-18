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Trump'tan Merkel'e gönderme: Bir zamanlar süperstardı

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi Fox News kanalına değerlendirdi. Trump konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de gönderme yaptı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:20
Trump'tan Merkel'e gönderme: Bir zamanlar süperstardı

Pazartesi günkü Helsinki zirvesinin ardından Fox News'a konuşan Trump, zirve ve Rusya ile ikili ilişkileri değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ''Putin'in çok, çok güçlü olduğunu düşündüm'' derken Almanya'yı da topa tuttu.

NATO'da Almanya'ya "sizi biz koruduk" diyerek tepki gösteren Trump, Merkel'e eleştirilerini sürdürdü.

 

"MERKEL BİR ZAMANLAR SÜPERSTARDI"

Katıldığı programlarda göç ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen Trump, Fox News'da bu tutumunu sürdürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taş atan Trump, ''Angela bir zamanlar süperstardı, ta ki milyonlarca göçmenin Almanya'ya gelmesine izin verene dek; öncesinde bütün seçimlerde yenilmezdi, ama göç politikası ona çok zarar verdi.'' dedi.

"KUZEY AKIMI ALENGİRLİ BİR İŞ"

NATO zirvesi ve İngiltere ziyaretinin ardından Helsinki zirvesinde de Almanya'nın Rusya ile vardığı Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı anlaşmasını sert dille eleştiren Trump, Fox News'a demecinde ise ''Berlin'in tercihi, ama Almanya'nın NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde alengirli bir iş'' değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Putin'le basın toplantısında ''Biz sıvı doğalgaz (LNG) satacağımızdab Kuzey Akımı 2 ile rekabet etmek zorunda kalacağız ve lokasyon olarak pek avantajlı olmasak da başarılı şelilde rekabet edeceğimizi düşünüyorum'' demişti.

NATO'DA GERGİNLİK

Brüksel'de gerçekleşen NATO toplantısında ABD ile Almanya'nın söz düellosu damga vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya'ya bağlı olarak hareket ettiğini belirttmişti.

Trump Almanya'nın Rusya'dan satın aldığı doğalgazın bir güvenlik endişesi yarattığını ifade ederek "Almanya'nın tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor olması NATO için çok kötü bir şey" diyerek Almanya'yı Rusya'nın güdümünde olmakla suçlamıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:20
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