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Seçim 2019 Sayfası

Trump'tan mülteciler için açıklama: Ülkemiz dolu

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinin Calexico bölgesindeki sınır hattında bulunan askerleri ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Trump, ülkenin 'tamamen dolu' olduğunu söyledi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 01:00
Trump'tan mülteciler için açıklama: Ülkemiz dolu

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika sınırındaki askerleri ziyaret etti. Trump, yaptığı açıklamada ABD'nin 'tamamen dolu' olduğunu öne sürerek, yasadışı geçişlerin acil durum teşkil ettiğini dile getirdi.

Sınıra daha fazla asker gönderme ve duvar inşa etmeye dönük vaadini tekrarlayan Trump, sınırdan yasadışı yollarla geçen birçok göçmenin sahte iltica talepinde bulunduğunu savundu.

Rusya soruşturmasına atıf yapan Trump, "Bu bir aldatmaca, bir aldatmaca. Aldatmacalar hakkında bilgim var, daha yeni bir aldatmaca yaşadım" diye konuştu.

ABD Başkanı, Meksika'nın son dört gün içinde binlerce göçmeni yakaladığını söylese de, eğer bu akışı engellenemiyorsa 'sınırı kapatmak istediğini' ifade etti.

Ayrıca Trump, ABD göç sisteminin sınır geçişlerinde yaşanan devasa dalgalanmaya karşı koyamayacağını iddia etti.

Geçen gün Meksika'da üretilen otomobillere gümrük vergisi getireceğini duyuran ABD Başkanı Trump, "Sınırı kapatmadan önce otomobillere vergi koyacağız. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum, çünkü Meksika'dan ABD'ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik vergi çok büyük olacak" demişti.

Trump, bu güçlü, teşvik edici ancak daha yumuşak önlemin de işe yaramaması halinde, ABD-Meksika sınırını kapatacağını ifade etmişti.
Güney sınırını derhal kapatma tehdidinden vazgeçerek, harekete geçmeden önce Meksika'ya 'bir yıllık uyarı' verdiğini açıklayan Trump, Meksika'nın sınırdan yasa dışı uyuşturucu geçişini önlememesi halinde yeni gümrük vergileri uygulayacağını belirterek, bu konuda da önlem alması için Meksika'ya bir yıl süre tanıdığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 01:00
  1. Meksika
  2. Trump
  3. ABD Başkanı Trump
  4. ABD-Meksika sınırı
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Kaliforniya

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