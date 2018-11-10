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Trump'tan Macron'un ordu açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği" yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:58
Trump'tan Macron'un ordu açıklamasına tepki

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

"Çok aşağılayıcı"

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:58
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