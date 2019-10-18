ABD Başkanı Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a olay gönderme
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yanına gelen muhabirin "Fransa'da işsizlik yüksek, ABD'de düşük. Formülünüz ne?" sorusuna, "Belki bizim başkanımız daha iyidir" cevabını verdi.18 Ekim 2019 Cuma 14:36
ABD Başkanı Donald Trump ile bir ziyaret esnasında yanına yaklaşan Fransız kadın muhabir arasında ilginç anlar yaşandı. Fransız muhabirin, Başkan Trump'a sorduğu işsizlik sorusu izleyenlere "O ne özgüven o" dedirtti. Trump, muhabire "Sizden daha iyi başkanımız var" dedi.
"Sizden daha iyi bir başkanımız var"
Fransız muhabir, Trump'a "ABD'de işsizlik oranınız çok düşük. Fransa'da işsizlik oranımız çok yüksek. Bunun için tarifiniz ne?" diye sordu. Trump, "Belki de bizim sizden daha iyi bir başkanımız var" dedi ve gülümseyerek uzaklaştı.
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