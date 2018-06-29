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Trump'tan Macron'a flaş teklif: AB'den ayrılın

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında "AB'den niye ayrılmıyorsunuz?" diye sorup ikili ticari anlaşma önerdi.

29 Haziran 2018 Cuma 22:09
Trump'tan Macron'a flaş teklif: AB'den ayrılın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransa'nın AB'den ayrılmasını teklif ettiği iddia edildi. ABD gazetelerinden Washington Post'un verdiği habere göre Trump, Macron ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında Avrupa Birliği'nden ayrılması durumunda Fransa'ya "karlı çıkabileceği ikili ticari anlaşma" yapmayı önerdi.

Washington Post'taki haberde Trump'ın Macron'a doğrudan "AB'den niçin ayrılmıyorsunuz?" sorusunu yönelttiği ileri sürüldü. Josh Rogin imzasıyla yayınlanan "Trump, Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmaya çalışıyor"başlıklı haberde isimleri saklı tutulan iki Avrupalı yetkili kaynak gösterildi.

CNN'NİN HABERİ DAHA SICAKLIĞINI KORUYOR

​Bilindiği üzere CNN daha önce de Trump'ın Macron'a AB'nin ticari anlamda "Çin'den bile kötü" olduğunu söylediğini gündeme getirmişti.

Henüz CNN'in haberi gündemdeki yerini korurken bu kez de "Avrupa Birliği ile ABD arasında mevcut olandan daha iyi şartlara sahip ikili bir ticaret anlaşması yapalım" dediği iddia edilen ABD Başkanı Trump'ın Brüksel'de kartları yeniden karıştırmak istediği tahmin ediliyor. Bu arada Beyaz Saray Washington Post'un haberini yalanlamazken konuya ilişkin yorum yapmayı da reddetti.

MACRON SICAK BAKMIYOR

​Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un AB'den ayrılmaya sıcak bakması neredeyse imkansız sayılabilecek kadar düşük ihtimal olarak görülüyor. Zira Fransız lider ülkesinin AB'deki kilit ortakların başında geldiğini biliyor.

Buna rağmen Trump'ın bu denli rahat bir tavırla böyle bir teklifte bulunması, kendisinin uluslararası organizasyonlar ve ortaklıklar hakkındaki şüpheci tutumunun öncekilerden çok daha açık bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:09
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