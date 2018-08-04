0553 313 94 23

Trump'tan Lebron'a üstü kapalı gönderme

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü NBA yıldızı Lebron James arasındaki sürtüşme devam ediyor. ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a destek veren ünlü basketbolcu ile Trump arasındaki sataşmalara bir yenisi daha eklendi. Trump, James'e aptal yakıştırması yaptı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:41
Trump'tan Lebron'a üstü kapalı gönderme

 ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında NBA yıldızı LeBron James'e üstü kapalı olarak "aptal" dedi. 

James'in, CNN sunucusu Don Lemon ile röportajına ilişkin Twitter hesabından yapığı açıklamada Trump, "LeBron James televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron'u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımının sonunda da eski NBA yıldızı Michael Jordan'ı kastederek "Mike'ı seviyorum." ifadesine yer verdi.

James, LeBron James Aile Vakfı ve Ohio eyaleti Akron Devlet Okulları ile ortak bir inisiyatifle dezavantajlı gruplar için açtığı yeni okul üzerine CNN sunucusu Lemon'a konuşmuştu.  

James, röportaj sırasında spor insanları birleştiren bir aktivite iken Trump'ın bunu halkı bölmek için kullandığını ifade etmişti. 

Daha önce de CNN'de yayınlanan bir röportajında James, Trump ile asla karşılıklı oturmayacağını söylemişti.  

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:41
  1. Trump
  2. LeBron James

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta 3 polis hayatını kaybetti
    1. Irak'ta 3 polis hayatını kaybetti
    2. Danimarka'da skandal 'peçe' kararı..
    3. Cenk'in golü Everton'u kurtaramadı
    4. Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5..
    5. "ABD'nin yaptırım kararları psikolojik..
    6. Muhterem Kurt neden görevden alındı?
    7. Afyonkarahisar'da iki otomobil..
    8. Mevlüt Çavuşoğlu: Tehdit dili ile..
    9. Ehliyet sınavında 25 joker yakalandı
    10. Trump'tan Lebron'a üstü kapalı gönderme
    11. Veli Kavlak'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
    12. Fatih Terim: Anormal şekilde çalışıyoruz
    13. İzmir'de kuru yük gemisinde yangın
    14. İBB'den pazar günü uyarısı!
    15. CHP aileyi parçalamak mı istiyor? Akıl..
    16. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: Türk..
    17. Birleşmiş Milletler kritik bölgeye..
    18. Diyarbakır'da "joker" operasyonu: 50..
    19. ABD'den kritik hamle! Savaş..
    20. Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!