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Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore özel temsilcisi olarak Ford motor şirketinin uluslararası ilişkiler sorumlusu yardımcısı Steve Beguin'in atandığını açıkladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:48
Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ford motor şirketinin uluslararası ilişkiler sorumlusu yardımcısı Steve Beguin'in Kuzey Kore özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Bakan Pompeo, Beguin'le birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basına açıklama yaptı.

Pompeo, Beguin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

KUZEY KORE'YE GİDECEKLER

Beguin'in, Trump'ın Kuzey Kore politikası doğrultusunda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerden sorumlu olacağına dikkat çeken Pompeo, bu ismin daha önce Kongre'de ve ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un Ulusal Güvenlik ekibinde üst düzey görevler yaptığını belirtti.

Bakan Pompeo, gelecek hafta Beguin'le birlikte Kuzey Kore'ye gideceğini açıkladı.

ABD'nin Kuzey Kore temsilciğini yapan Joseph Yun, mart ayında bu görevinden ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 21:48
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  2. Mike Pompeo
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