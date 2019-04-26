0553 313 94 23

Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği iddiasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump:- "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz"

26 Nisan 2019 Cuma 16:32
Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği iddiasına yanıt

ANKARA (AA) - ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in serbest bırakılması karşılığıda, 2 milyon dolar hastane masrafının ödendiğine dair iddiaları Twitter'da yaptığı paylaşımla yalanladı.

Trump, ABD medyasında yer alan haberle ilgili paylaşımda, "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz." ifadesini kullandı.

Donald Trump, sonraki paylaşımında ise ABD'nin Uluslararası Esir ve Adam Kaçırma Baş Müzakerecisi'nin kendisi hakkında "Başkan Donald Trump Birleşik Devletler tarihindeki benim gördüğüm en iyi esir müzakerecisi. Son iki yılda bazıları kurtarılması imkansız olduğu düşünülen 20 esir serbest bırakıldı ve bunun için hiç para ödenmedi." ifadesini kullandığını belirtti.

CNN televizyonunda dün yayımlanan haberde Pyongyang yönetiminin Otto Warmbier'in serbest bırakılması için 2 milyon dolar tutarındaki hastane masraflarının ödenmesini istediği iddia edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:32
  1. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da, TEM Otoyolu İstanbul yönü 26 gün trafiğe kapalı
    1. Bolu’da, TEM Otoyolu İstanbul yönü 26..
    2. Bolu'da işten çıkarılan işçilerin..
    3. Şehitkamilli Sporcular Balkan..
    4. Aydın’da FETÖ operasyonu
    5. Başkan Akın’dan bakım öncesi inceleme
    6. Bursa’da sağlıkta şiddet konuşuldu
    7. Başkan Akın: “Halkımızın güvenine..
    8. İstanbul’daki cinsel saldırıya..
    9. Bez bebek sanatçıları çalıştaydan..
    10. Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği..
    11. "Marifetli Eller"e büyük ilgi
    12. GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlıları 5..
    13. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu..
    14. Tavuk uçtu, balık ve kırmızı et..
    15. Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa
    16. Başkan Dinçer’den Tarsus Belediye..
    17. “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut..
    18. Polis Akademisi Sınavı sorularının..
    19. Astana’da ABD’nin İsrail işgalini..
    20. Başkan Yıldırım çöpleri devirenlere..
    21. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev..
    22. Hürriyet ortaokulundan örnek davranış
    23. İYİ Parti Milletvekili Ataş çocuğa..
    24. Başkan Tahmazoğlu, kariyer günlerinde..
    25. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’den..
    26. Finansal Okur Yazarlık Semineri
    27. SGK’dan yeni teşvikler konusunda..
    28. Şanlıurfa’da husumetli akrabalar..
    29. Marketlerde Ramazan vurgunu! 23 ürüne..
    30. İstanbul Finans Merkezi Toplantısı..
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!