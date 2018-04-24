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Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e övgü: Çok onurlu bir insan

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı.

24 Nisan 2018 Salı 22:21
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e övgü: Çok onurlu bir insan

Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan zirvenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi. 

ABD Başkanı ''Onların zirvenin mümkün olduğunca erken yapılmasını istediği bize doğrudan söylendi. Bizce bu dünya için muhteşem bir şey'' diye konuştu.

'GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GİDİYOR' 

Haziran ayının sonundan evvel bir tarihte gerçekleşmesi beklenen zirve öncesi iki taraf arasında 'çok iyi görüşmeler' yürütüldüğünü söyleyen Trump, Kim için ''Gördüğümüz her şeyden hareketle söylüyorum. O gerçekten çok açık, bence çok onurlu davrandı'' dedi. 

NÜKLEER SAVAŞIN EŞİĞİNDEN 

ABD'nin askeri tatbikatlarına misilleme Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerine Trump ile Kim'in arasındaki söz düellosunun eşlik etmesiyle, dünya aylarca nükleer savaş tehdidiyle yaşadı. Ama ardından Olimpiyat'taki Güney Kore-Kuzey Kore yakınlaşmasını Trump ile Kim'in birbirleriyle görüşmek istediklerini söylemesinin takip etmesiyle diyalog sürecine girildi. 

Bu sürece Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı atanan CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay başında Kim ile gizli bir görüşme yapması damga vurdu. Pompeo, Trump yönetiminin en şahin isimlerinden biri.

Kuzey Kore lideri, 27 Nisan'da Güney Kore lideri ve ardından ABD Başkanı ile iki tarihi zirveye hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:21
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