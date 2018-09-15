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Trump'tan Kuzey Carolina açıklaması! Felaket bölgesi ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin doğusunda etkili olan Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiklerini açıkladı. Bölgede en az 6 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:15
Trump'tan Kuzey Carolina açıklaması! Felaket bölgesi ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.

Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi. 

Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

HASAR 170 MİLYAR DOLAR

Tropik fırtınanın neden olduğu en son ölüm haberi Güney Carolina'da geldi. Yetkililer, 62 yaşındaki kadının yola devrilen ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuzey Carolina'da ise beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wilmington'ta bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi, yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı. 

Sel nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. 

AA ekibinin görüntülediği Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sel yüzünden çok sayıda evi su bastı, sürücüler araçlarıyla sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 

10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:15
  1. Donald Trump
  2. ABD İflas Ekonomi
  3. Florence Kasırgası

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