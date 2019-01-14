0553 313 94 23

Haddini aşan Trump'tan küstah tehdit! "Türkiye'yi mahvederiz!"

Tutarsız açıklamalarıyla ünlü ABD Başkanı Donald Trump küstah ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Trump, 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:17
Haddini aşan Trump'tan küstah tehdit! "Türkiye'yi mahvederiz!"

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz.

Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz

Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz."  ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: Türkiye kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın küstah Türkiye açıklamasına cevap verdi. Kalın, "Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hatadır. ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 07:17
  1. Türkiye
  2. trump
  3. ypg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 2800 rakımlı bölgeye doğa yürüyüşü
    1. Hakkari'de 2800 rakımlı bölgeye doğa..
    2. MİT korkusu sardı! Başka ülke arıyorlar
    3. Düzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe..
    4. "Denktaş'ı rahmetle yad ediyorum"
    5. Endonezya'da yolcu uçağının denize..
    6. Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin..
    7. OHAL sonrası ilk ihraçlar! Hepsi atıldı
    8. Trump'tan küstah tehdit! Türkiye'yi..
    9. "Yemen'de sağlık tesislerinin yarısı..
    10. Ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!
    11. Türkiye yeni rekor peşinde… Otomobilin..
    12. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda alarm!
    13. Ördek avı faciası! Üzücü haber geldi
    14. Çipras: Bu anlaşmayla gurur duyuyorum
    15. Ortalığı karıştıracak savaş iddiası!..
    16. Katar ile ABD arasında imzalar atıldı
    17. Uyarı geldi! İşte dolandırıcıların..
    18. Yer: Bodrum! Etrafını sarıp saldırdılar
    19. Yunanistan'a kaçan darbeciler için..
    20. Vicdansızlık! Yavru köpeği ezip böyle..
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...
    Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...