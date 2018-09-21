0553 313 94 23

Trump'tan kriz çıkartacak hareket... İmzayı attı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik hazırlanan yaptırımların uygulamalarının denetiminin sıkılaştırılması konusunda kararnameye imza attı.

21 Eylül 2018 Cuma 07:17
Trump'tan kriz çıkartacak hareket... İmzayı attı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımlar konusunda yeni bir adım attı. Trump, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda kararname imzaladı. Trump’ın aldığı karar ABD Başkanlık Ofisi tarafından duyuruldu.  Beyaz Saray, Trump’ın denetimleri daha kolay gerçekleştirebilmesi için Maliye Bakanlığının yetkilerini arttırdığını belirtti. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığının artırılan yetkililerine ilişkin, "Yaptırımların daha fazla uygulanması  ve ABD hükümet departmanlarının söz konusu yaptırımların tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi verildi" denildi.

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da savunma ve  istihbarat alanlarında rol oynayan 33 kişi ve kuruluşu "Özel Belirlenmiş Kişiler"  listesine ekledi. Bakanlık ayrıca, Rusya ile askeri alandaki ilişkisinden dolayı  Çinli bir askeri kurumu da yaptırım listesine aldı. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yaptırımlar Yoluyla  Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" (CAATSA) yasası kapsamında yeni imzaladığı  bir başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, Trump'ın  verdiği yetkiye dayanarak söz konusu yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

Buna göre ABD, Rusya Federasyonu'nda askeri ve istihbarat alanlarında  görevi bulunan 30 kişi ve 3 kuruluşu, CAATSA'nın 231. bölümündeki "Özel  Belirlenmiş Kişiler" listesine ekledi. Söz konusu listeye eklenen kişi ve  kuruluşlarla bundan sonra iş yapan kişi ve kuruluşlar ABD yaptırımlarına maruz  kalabilecek.

Öte yandan Bakanlık, aynı açıklamasında Rusya Federasyonu ile askeri  ilişkisi nedeniyle Çin'e ait askeri bir kurumu ve kurumun direktörünü de yaptırım  listesine aldı.

Açıklamada, söz konusu Çinli kurumun, zaten "Özel Belirlenmiş Kişiler"  listesinde yer alan bir Rus askeri firmasıyla alışveriş yapması ve Moskova'dan  savaş uçağı ve füze sistemleri alınmasında rol oynaması nedeniyle yaptırıma maruz  kaldığı ifade edildi.

Kongre'den geçen yıl temmuz ayında geçen "Yaptırımlar Yoluyla  Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve  ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişimi nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar  getirilmesinin önünü açmıştı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 07:17
  1. rusya
  2. Donald Trump
  3. yaptırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri
    1. İstanbul namaz vakitleri
    2. Dikkat çeken Türkiye çağrısı!..
    3. ‘Fırsat bu fırsat’ dedi ve açıkladı…..
    4. IMF'den Türkiye açıklaması! Not ettik
    5. Cuma namaz saatleri 21 Eylül Cuma..
    6. Trump'tan kriz çıkartacak hamle:..
    7. 3 kişi hayatı kaybetti… Ankara’da feci..
    8. Savcılıktan Mabel Matiz kararı!
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Savaş çanları çalıyor… ABD’den İran’a..
    12. İngiliz Bakan böyle dedi: YPG’ye ciddi..
    13. Bir kenti karıştıran evlilik teklifi
    14. İnanılmaz… 10 yaşındaki çocuk..
    15. Seri katille ilgili kan donduran bir..
    16. Bu kez de ortağı görüntülendi…..
    17. Serdar Ali Çelikler Ali Koç'a..
    18. Trump'tan yeni siber güvenlik..
    19. Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe..
    20. İYİ Partili eski MTA genel müdürü..
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Camiye bitişik meyhane
    Camiye bitişik meyhane

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar