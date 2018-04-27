Trump'tan 'Kore savaşı' mesajı!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tarihi zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.27 Nisan 2018 Cuma 18:06
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki tarihi görüşme devam ediyor. Koreli liderlerin görüşmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'dan bir açıklama geldi.
Kore Yarımadası'ndaki tarihi görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kore Savaşı bitti! ABD ve tüm halkı, şu anda Kore'de olan bitenle çok gurur duruyor" dedi.
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