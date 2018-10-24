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Trump'tan kınama: Tolere edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde içeren paketlerin gönderilmesini kınadı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 21:38
Trump'tan kınama: Tolere edilmeyecek

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in saldırı girişimini kınayan önceki paylaşımını alıntılayarak "Tüm kalbimle katılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Pence, Twitter hesabından, "Eski başkan Obama, Clintonlar, CNN ve diğerlerine yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz. Bu korkakça eylemler alçaktır ve bu ülkede bunlara yer yoktur. Gizli Servis, FBI ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalelerine minnettarız. Bu saldırı girişimlerinin sorumluları adaletin önüne çıkarılacaktır." açıklamasını yaptı.

"Tolere edilmeyecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de söz konusu saldırı girişimleriyle ilgili olarak, "Bu, Başkan'ın ve kabinesinin yakından takip ettiği, sürmekte olan bir olaydır. Bu alçak eyleme yönelik kınamamıza, CNN'i hedef alan tehdit de dahildir. Bu korkakça eylem kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan konuyla ilgili olarak New York polisinin açıklama yapması bekleniyor

Asıl hedef eski CIA direktörü

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı güvenlik yetkilileri, New York'ta CNN'in de yer aldığı binaya gönderilen ve patlayıcı madde içeren paketin, aslında eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ı hedef aldığını belirtti.

Öte yandan sabah saatlerinde Beyaz Saray'a da içinde patlayıcı madde bulunan bir paket gönderildiği iddiası, Gizli Servis tarafından doğrulanmadı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerinde, içerisinde patlayıcı maddenin olduğu bir paket gönderildiği belirtilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, Clintonlar ve Obamaların evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da dün patlayıcı madde bulunmuştu.

Beyaz Saray, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde gönderilmesini kınamıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 21:38
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