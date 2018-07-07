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Trump'tan Kim Jong-un'a savaş çıkaracak hediye!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, aralarındaki krizin zirve yaptığı dönemde "roket adam" lakabını takmıştı. Trump'ın, Kim Jong-un'a içinde İngiliz müzisyen Elton John tarafından seslendirilen 'Rocket Man' (Roket adam) şarkısının yer aldığı bir albüm hediye edeceği öne sürüldü.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
Trump'tan Kim Jong-un'a savaş çıkaracak hediye!

Güney Koreli basın kuruluşu Chosun Ilbo'nun haberine göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın talimatıyla Kim'e Trump tarafından bizzat imzalanmış ve üzerine not yazılmış bir Elton John albümü hediye edecek.

İddiaya göre, hediyenin arkasında yatan hikaye Trump ve Kim'in Singapur'da düzenledikleri zirvede yaşanan bir diyaloğa dayanıyor. Görüşme sırasında Trump'ın Kim'e 'Küçük roket adam' şarkısını bilip bilmediğini sorduğu, Kim'in ise bu soruya 'Hayır' cevabı verdiği belirtiliyor.

Trump, Kuzey Kore ve ABD ilişkilerinin dip noktası olarak nitelenen 2017 yılı boyunca çeşitli konuşma ve Twitter mesajlarında Kim'e 'Roket adam' olarak seslenmişti.

Trump, dün de Montana'da düzenlenen bir toplantıda Elton John'a gönderme yapmış, kalabalığı işaret ederek 'Elton John'un rekorunu kırdım' ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
  1. Kim Jong-un
  2. Trump

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