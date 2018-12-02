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Trump'tan Kim ile ikinci zirve sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek ay veya şubatta görüşebileceklerini belirtti.

02 Aralık 2018 Pazar 11:21
Trump'tan Kim ile ikinci zirve sinyali

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nden Washington'a dönüşünde uçakta basının sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore lideri ile ikinci zirvenin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.

Kim ile diğer bir görüşmenin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "ocak ya da şubat ayında bir görüşme yapacaklarını düşündüğünü" söyledi.

Trump, Kim ile zirvenin nerede yapılacağına ilişkin soruya ise "üç yer hakkında konuşulduğu ancak henüz yerlerin belirlenmediği" yanıtını verdi.

Kuzey Kore liderini ABD'ye davet edip etmeyeceği sorusu üzerine de Trump, "Bir noktada, evet." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisi, Trump'ın söz konusu açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak, Trump ve Kim arasındaki ikinci bir zirvenin "açıkça görünürde olduğunu" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un

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