ABD'deki peş peşe katliamların ardından Trump'tan ilk açıklama

ABD'nin Ohio ve Teksas eyaletlerinde yaşanan katliamların ardından Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump FBI'ın harekete geçtiğini bildiridi.

Ohio'da 9 ölü

ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Güvenlik güçleri yaptığı açıklamada, en az 9 kişinin öldüğünü 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Polis açıklamasında ayrıca, saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Görüntülerde vurulan çok sayıda kişinin cansız bedenlerinin yerde yattığı ve üzerlerinin kapatıldığı görülüyor.

Teksas'ta 20 kişi öldü

Dün de, ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirmiş, 40'a yakın kişi de yaralanmıştı.

Trump: FBI devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşırken, yürütülen soruşturma kapsamında detaylı bilgi verdi. Trump, "Tanrı Teksas El Paso'daki ve Ohio Dayton'daki insanları (halkı) korusun. FBI, yerel ve eyaletteki kolluk kuvvetleri, Ohio ve Teksas için birlikte çalışıyor. Dayton'da bilgi hızlı bir şekilde toplanıyor. El Paso'da zaten çok fazla şey öğrenildi. Kolluk kuvvetleri her iki durumda da çok hızlıydı. Güncellenmiş bilgiler gün boyunca verilmeye devam edilecek" dedi.