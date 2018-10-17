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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Eğer bilgileri dahilinde olduysa...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor. Hep birlikte bakıyoruz. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Eğer bilgileri dahilinde olduysa...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la bir araya geldiğini bildiren Trump, "Şu anda Veliaht Kral ile birlikte, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla şey belirlenecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor." diyen Trump, "Hep birlikte bakıyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan güçlü bir şekilde meseleyi inceliyor. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, bu açıklamadan saatler önce bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede bin Salman’ın kendisine Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul’daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi bulunmadığını söylediğini aktarmıştı.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
  1. İstanbul
  2. Donald Trump
  3. Cemal Kaşıkçı

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