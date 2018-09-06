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Trump'tan Kanada'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin gergin geçtiğini belirterek, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 00:46
Trump'tan Kanada'ya tehdit

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, görüşmelerinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD ve Kanada heyetleri arasında bugün başlayan ticaret müzakerelerinin “gergin” geçtiğini ifade ederken, ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu.

Kanada'nın ise anlaşmaya varılmazsa çok şey kaybedeceğini vurgulayan Trump, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika arasında 24 yıl önce yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) bir kez daha “çok aptal bir anlaşma” olarak niteleyen Trump, geçen yıl yeniden müzakereye açtığı anlaşmanın yeni versiyonunun Kanada'yı kapsamamasının mümkün olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 00:46
  1. ABD
  2. KANADA
  3. MÜZAKERE
  4. TİCARET
  5. TEHDİT
  6. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması

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