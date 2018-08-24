Trump'tan İtalya'ya 'kamu borcu' desteği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen ayın sonunda Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye kamu borcunu fonlama teklif ettiği öne sürüldü.



İtalya'da yayın yapan Il Corriere della Sera'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump gelecek yıl İtalya'ya kamu borcu konusunda yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Gazetenin kaynak gösterdiği ama adını açıklamayan 3 üst düzey İtalyan yetkili, teklifin temmuzun sonunda Beyaz Saray'daki görüşmede yapıldığını aktardı.