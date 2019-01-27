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Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı gazetecilere "yalan haber" suçlaması

ABD'de BuzzFeed, Gannett, Bloomberg ve Huffington Post gibi medya kuruluşları, sağlık, ulusal güvenlik ve eşcinsel hakları gibi konuları ele alan haber masalarını kapatma kararı alarak çok sayıda gazetecinin işine son verdi- ABD Başkanı Donald Trump:- "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor"

27 Ocak 2019 Pazar 02:00
Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı gazetecilere "yalan haber" suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bazı Amerikan medya kuruluşlarının çok sayıda gazetecinin işine son vermesiyle ilgili, "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, New York Post gazetesinde yayımlanan "BuzzFeed ve Huffpost'ta işten çıkarmalar hız kazandı" başlıklı habere atıfta bulunarak "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de BuzzFeed, Gannett, Bloomberg ve Huffington Post gibi medya kuruluşları, sağlık, ulusal güvenlik ve eşcinsel hakları gibi konuları ele alan haber masalarını kapatma kararı alarak çok sayıda gazetecinin işine son verdi.

Söz konusu haber kuruluşlarının, Google ve Youtube'un "aç gözlü" reklam politikaları sebebiyle reklamlardan yeteri kadar gelir elde edemediği, bu sebeple yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kalarak bu kararı aldığı belirtildi.

İşten çıkarılan ve aralarında bazı ödüllü gazetecilerin de bulunduğu medya mensuplarının, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları haberleri paylaşarak iş tekliflerine açık olduklarını belirtmeleri dikkat çekti.


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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 02:00
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