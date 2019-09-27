ABD Başkanı Trump, İran'ın yaptırım açıklamasına cevap verdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabiki hayır dedim." açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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