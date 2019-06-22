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Trump'tan "İran'ın en iyi arkadaşı olurum" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda "en iyi arkadaşı" olabileceklerini söyledi- Başkan Trump:"Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım. Umarım olur"- "Herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi aynı kişiler güvercin olduğumu söylüyor"

22 Haziran 2019 Cumartesi 20:22
Trump'tan "İran'ın en iyi arkadaşı olurum" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda İran'ın "zengin ve mutlu bir ülke, kendisinin de en iyi arkadaşı" olacağını söyledi.

İran ile ilgili toplantı için Camp David'e giden Trump, Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım. Umarım olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'a askeri misillemenin masada olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, Tahran ile yaşanan kriz çözülene kadar askeri adımların her zaman seçenekler arasında olduğunu kaydetti.

- "150 İranlı öldürmek istemedim"

İran'ın Amerikan insansız hava aracını (İHA) düşürmesine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğine yönelik Beyaz Saray'da yapılan toplantıya ilişkin detaylar da paylaşan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

"Danışmanlarıma olası bir askeri operasyon kararı almadan önce kaç kişinin öleceğini sordum. Tahmini bir rakam verdiler ama ben daha net bir cevap istedim. Tam detaylara girmeyeceğim ama bu rakamlar henüz ilk etapta 40 ile 50 arasıydı. Birçok İranlının yaşadığı New York şehrinden geliyorum. Harika insanlar. İranlı arkadaşlarım var. Oldukça akıllı, hırslı ve muazzam yüksek kaliteli insanlar. 150 İranlı öldürmek istemedim. Kesinlikle gerekli olmadıkça hiçbir 150 insanı öldürmek istemiyorum."

Bununla beraber saldırı kararını iptal ettiği için tebrik edildiğini vurgulayan Trump, "Herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi aynı kişiler güvercin olduğumu söylüyor." dedi.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), önceki gün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş, fakat Başkan Trump son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 20:22
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