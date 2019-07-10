ABD Başkanı Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle! Yakında devreye girecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını açıkladı. Trump'ın verdiği bilgilere göre; yeni pakette yaptırımlar önemli ölçüde artırılacak.10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakında devreye gireceğini açıkladı.
Washington yeni hamlesini yapıyor
ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump'ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak.
"İran uzun zamandır gizlice zenginleşiriyor"
Donald Trump, "İran uzun zamandır gizlice zenginleşiriyor. Obama ve John Kerry yönetiminin berbat anlaşmasını ihlal ediyor. Bu anlaşmanın kısa süre içinde sona ereceğini unutmayın. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak" ifadelerini kullandı.
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