ABD Başkanı Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle! Yakında devreye girecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını açıkladı. Trump'ın verdiği bilgilere göre; yeni pakette yaptırımlar önemli ölçüde artırılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakında devreye gireceğini açıkladı. Washington yeni hamlesini yapıyor ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump'ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak. "İran uzun zamandır gizlice zenginleşiriyor" Donald Trump, "İran uzun zamandır gizlice zenginleşiriyor. Obama ve John Kerry yönetiminin berbat anlaşmasını ihlal ediyor. Bu anlaşmanın kısa süre içinde sona ereceğini unutmayın. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.