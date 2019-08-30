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Trump'tan İran'daki uydu kazasına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump:- "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok"

30 Ağustos 2019 Cuma 22:24
Trump'tan İran'daki uydu kazasına ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın fırlatmayı planladığı bir uydunun atış rampasında patlamasıyla ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, İran'a "şans" diledi.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında olayın uydu görüntüsüne de yer veren Trump, İran'a kazaya ilişkin yapacağı araştırmada şans diledi.

ABD basınına dün yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

ABD yönetimi ise daha önce, balistik füze kapasitesini geliştireceği gerekçesiyle yörüngeye uydu yerleştiren İran'ı uyarmıştı.



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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:24
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