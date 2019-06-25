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Trump'tan "İran konusunda çıkış stratejisine ihtiyacım yok" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump:- "(ABD'nin İran'la bir çatışmaya girmesi durumunda) Bir çıkış stratejisine ihtiyacınız olmayacak. Benim çıkış stratejilerine ihtiyacım yok"- "İran ne zaman hazır olursa bize haber vermesi yeterli, İran her ne yapmak istiyorsa biz hazırız"

25 Haziran 2019 Salı 22:46
Trump'tan "İran konusunda çıkış stratejisine ihtiyacım yok" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel bir çatışmaya girmesi durumunda kendisinin herhangi bir "çıkış stratejisine" ihtiyaç duymayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının ABD-İran gerilimi başta olmak üzere uluslararası konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmanın "çok kötü" bir anlaşma olduğu şeklindeki sözlerini bir kez daha tekrar eden Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran ile çatışma ihtimalini göz ardı etmediğini söyleyen Trump, diplomasi kapısının da açık olduğunu, "İran ne zaman hazır olursa bize haber vermesi yeterli, İran her ne yapmak istiyorsa biz hazırız." sözleriyle dile getirdi.

- "Çıkış stratejisine ihtiyacım yok"

ABD'nin İran'la bir çatışmaya girmesi durumunda herhangi bir çıkış stratejisinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Bir çıkış stratejisine ihtiyacınız olmayacak. Benim çıkış stratejilerine ihtiyacım yok." değerlendirmesini yaptı.

İranlıları çok sevdiğini kaydeden Trump, İran yönetiminin yaptıklarının İran halkını ekonomik olarak zayıflattığını belirterek, "Bu durum çok hızlı ve kolay bir şekilde değişebilir fakat önce (İran) yönetimin hasımlıktan vazgeçmesi gerekir." dedi.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin İran lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etmişti.

- "Ekonomik destek bulmamız gerekiyor"

Öte yandan Trump, Bahreyn'de gerçekleştirilen ekonomi çalıştayıyla ilgili bir soruya ise "Filistinlilerin parası yok, o sebeple ekonomik destek bulmamız gerekiyor. Ortadoğu'daki bazı ülkelerin parası var ve Filistinlilerin de paraya ihtiyacı var. Ortada bir barış planı var, İsrail'deki seçimler dolayısıyla biraz geri adım oldu ancak devam edecek. Şu anda (bu süreç) ilk aşamasında." yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine karşılıklı olarak iki mektup gönderdiklerini ve Kim ile çok iyi anlaştıklarını söyledi.

"Kim, şu anda nükleer bir test yapmıyor. Ben göreve geldiğimde nükleer ve balistik testler yapıyorlardı ve ellerinde rehinelerimiz vardı. Bunlar şu anda olmuyor. Obama döneminde olsaydı bu iş savaşla bitecekti." açıklamasını yapan Trump, Kuzey Kore konusunda ümitli olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:46
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