Trump'tan Irak'a sürpriz ziyaret! ABD askerleriyle Noel Bayramını kutladılar

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Trump, ziyareti kapsamında Amerikan askerleri ile buluştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.

AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.

'Kafamızı kullanma vakti'

El Esad Hava Üssü'ne ziyarette bulunan Trump, Irak’ta yaptığı konuşmada Suriye’den çekilme kararını savundu. Trump, “Birçok insan benim tarafıma gelecek. Kafamızı kullanma vakti” dedi.

Başkan Trump, Bağdat yakınlarındaki üste yaptığı konuşmada merak edilen bir başka soruyu daha cevapladı. Trump, Irak’tan asker çekme gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

Trump, Suriye’deki operasyonlar için Irak’taki üslerin kullanılabileceği mesajını da verdi.