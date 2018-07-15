Trump'tan İngiltere Başbakanı'na AB tavsiyesi: Mahkemeye ver

İngiltere lideri May, ABD Başkanı Trump’ın, İngiltere’nin, kısaca Brexit olarak isimlendirilen AB’den ayrılması süreci stratejisinin parçası olarak AB’yi dava etmesi gerektiği tavsiyesini aldığını ifade etti.

BBC televizyonuna demeç veren May, “(Trump) bana AB’yi mahkemeye vermem gerektiğini söyledi. ‘AB’ye dava aç. Müzerekere gitme, onları dava et’ dedi” ifadelerini kullandı.

Trump, Londra ziyareti kapsamında bir araya geldiği May ile cuma günü düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiliz lidere bir tavsiyede bulunduğunu fakat karşı tarafın bunu çok acımasızca bulup kendisini dinlemeyi reddettiğini söylemişti.