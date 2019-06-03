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Trump'tan ilginç iddia: Rusya Venezuela'daki askerini çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Washington’u ‘adamlarının büyük bir kısmını’ Venezuela’dan çektiğine dair bilgilendirdiğini ileri sürdü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:16
Trump'tan ilginç iddia: Rusya Venezuela'daki askerini çekti

İngiltere’de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezuela’dan çektiği konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayanarak Moskova’nın Venezuela’daki askeri uzmanlarını çekeceğini ileri sürmüş, Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

Sputnik’e konuşan Zayemskiy, “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunları durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ demişti.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:16
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Rusya
  3. Pentagon
  4. ABD Savunma Bakanlığı
  5. Venezuela
  6. Donald Trump

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