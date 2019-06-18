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Trump'tan manidar çıkış: 11 Eylül'ü Irak yapmadı, arkasında kimlerin olduğunu biliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarının ardında kimlerin olduğunu bildiğini söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 08:02
Trump'tan manidar çıkış: 11 Eylül'ü Irak yapmadı, arkasında kimlerin olduğunu biliyorum

Suudi uyruklu El Kaide tarihinde çoğunluğu Suudi uyruklu El Kaide militanları tarafından New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia eyaletindeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) merkezine kamikaze saldırıları düzenlenmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

"11 eylül'ün ardında Irak yoktu"

ABC News'ten George Stephanopoulos'a konuşan Trump, ABD'nin Ortadoğu'ya askeri müdahalesini "ülke tarihinin en kötü kararı" diyerek eleştirdi.

Bölgeyi "Bataklık gibi" şeklinde niteleyen Trump, "Ortadoğu'ya gitmek korkunç bir karardı. Korkunç" yorumunu yaptı.

Saldırıların ardında kimin olduğunu bildiğini ima eden Trump, "Irak değildi, başkalarıydı. Ve sanırım onların kim olduğunu biliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 08:02
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